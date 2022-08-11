Ehliyetler Birimi’nde eylem düzenlendi!

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’ndeki personel eksikliği nedeniyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde açıklamalarda bulundu.

SERDAROĞLU: HALKIMIZ ÇALIŞANLARLA KARŞI KARŞIYA KALIYOR

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, halklın çalışanlarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Trafik Dairesi’nde işlerin yürümemesine rağmen personellerin Posta Dairesi’ne ve farklı dairelere gönderildiğini kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın statükonun bekçisi olduğunun altını çizen Serdaroğlu “Erhan Arıklı devletin battığını söylüyor. Sayın Başbakan, devletin battığını açıklasın. Yoksa hükümet ortağından habersiz mi?” ifadelerini kullandı.

ATAN: ARIKLI UBP’YE SÖVÜYOR, KOLTUKTA OTURUYOR

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ise Arıklı’nın yandaşlarına ve çevresini işe yerleştirdiğini kaydederek, “Arıklı, UBP’ye sövüyor, koltukta oturuyor” dedi.



BENGİHAN: PARTİLİLERİNİ DAHA RAHAT DAİRELERE GÖREVLENDİRİYOR

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da Sürüş Ehliyetler ve Motorlar Araçlar Birimi’nde veznelerde çalışan partililerin daha rahat dairelere görevlendirildiğini söyledi. Sendikaların kamu kurumlarını korumak için eylem yaptığını, kurumların itibarsızlaştırılmasından razı olmadıklarına vurgu yapan Bengihan, “Onların yapmadıklarını sendikalar yapıyor ve kurumları koruyor. Sadece partizanca yapılan görevlendirmelere geri gelsin... Eylem devam edecek. Yarın da devam edecek” ifadelerini kullandı.