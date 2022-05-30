Edep yerini gösterdi sınır dışı edilecek

Zanlı Olanrewaju Dominic Ajayı’nin "Namusa ve ahlaka aykırı hareket, rahatsızlık" suçlarından tutuklanmıştı.

26.05. 2022 tarihinde saat 08:00 raddelerinde Gönyeli'de umumi bir yer olan apartmanın merdiven boşluğu içerinde zanlı Olanrewaju Dominic Ajayı’nin (E-24-Nijerya-Öğrenci, YDÜ) giymekte olduğu pantolonu çıkarıp edep yerini göstermek sureti ile namus ve ahlaka aykırı harekette bulunup, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle anlaşılmayacak bir şekilde bağırmak sureti ile rahatsızlık yapmıştı.



Polis, zanlının Gönyeli'de birçok sokakta ayni şekilde vaziyette dolaştığına dair kamere görüntülerini tespit etmişti.