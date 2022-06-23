Eczacılar Birliği başkanı Umut öksüz ada genelinde tüm eczacıların yardım için hazır vaziyette beklediğini bir kez daha duyurdu.

Öksüz bu saate kadar 100'u aşkın ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yaptıklarını belirterek tekrardan iletişim numaralarını hatırlattı;

Arkadaşlar, son 2-3 saattir telefonlarımız neredeyse susmaz.

Ada geneli eczacılarımız yardıma hazır halde organize olmuş durumdadır.

Sadece son iki saatte belki de 100 adeti aşkın ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yaptık.

Saat kaç olursa olsun lütfen arayın!

Buradayız!

İletişim numaralarımız:

İletişim numaralarımız:

0542 866 66 16

0548 853 15 53

0533 847 02 31

0392 224 06 22

0533 866 65 80