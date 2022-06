Duayen Gazeteci Ahmet Tolgay'dan müthiş Yunanistan analizi

Yunanistan’da erken seçim gündemde… Muhalefet Miçotakis hükümetinin istifası ve erken seçime gidilmesi için dayatıyor… Seçim havasına bu şekilde girilirken Başbakan Kiryakos Miçotakis de Türkiye’ye karşı kışkırtıcı ve saldırgan siyaseti bir seçim stratejisi olarak güncelledi… Bu güncellemeyi Kıbrıs üzerinden de yapan Miçotakis, son ziyaretinde adanın baştan başa Helen toprağı olduğuna da vurguda bulunarak, Kıbrıs konusunda yapılması olası müzakereleri de torpilledi…

Son gününe geldiğimiz Haziran ayı TC Cumhurbaşkanı Tecep Tayyip Erdoğan’a “Bir gece ansızın gelebiliriz” dedirtecek kadar kışkırtıcı Yunan oyunlarının zamanı oldu… Ege'de devam etmekte olan Yunan kışkırtmaları ay boyunca her gün yeni bir boyut kazandı...

***

Kışkırtmanın son şovu, Haziran’ın son haftasında Bodrum kıyılarının sadece 8 km. açığında bulunan Keçi Adası'nda askeri bir karargâh kurulmasına dek uzandı… Keçi adasına yerleşen Yunan askeri birlikleri, adaya ta uzaktan görünebilecek şekilde büyük bir Yunan bayrağı çizdi... Adaya ağır silahlar gönderilmesi de sürüyor...

Her türlü olumsuz yoruma açık tehlikeli kışkırtmalar... Uluslararası anlaşmalara göre silahsız olması gereken Keçi Adası'ndan gelen görüntülerin yankıları Türkiye’de sürerken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik küstah sözler geldi. Silahsızlandırmayla ilgili uluslararası hukuku hiçe sayan Miçotakis, Yunanistan’ın kendi topraklarında dilediği gibi hareket edebileceği iddiasında bulundu...

Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa ülkelerinin toprak bütünlüğüne itiraz etmeyi bırakmasını ve gerilimi düşürmesini istedi.

***

Yunan Savunma Bakanı da boş durur mu?.. O da ülkesinin Girit planlarını açıkladı... Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, yeni silahlanma programına dahil edilen Girit’in Suda körfezi planını kamuoyuyla paylaştı. Plan, bu körfezde vurucu güce sahip büyük bir askeri üs kurulmasını öngörüyor… Böylece Yunan donanması, içinde Kıbrıs adasının da bulunduğu Doğu Akdeniz'e, daha hızlı ve doğrudan erişim sağlayacak.

Atılmakta olan cüretli adımlar, Ege’deki ve Doğu Akdeniz’deki gerilimi daha da tırmandıracak nitelikte… Bilindiği gibi ABD daha önce de Girit adasına uçak gemisi göndererek Yunan milli egosunu kışkırtmıştı…

Yunan parlamentosuna getirilen yeni silahlanma programı 190 milyon Euro’ya mal olacak… Programda, donanmaya sağlanacak Sikorsky MH-60R ve SeaHawk S-70 Aegean Hawk helikopterlerinin yanı sıra RM-70 ve 122 mm. roketatarların modernizasyonu da dahil, çok sayıda silah yer alıyor.,.

***

Bir Yunan milletvekilinin yakın tarihi de irdeleyen kaygılı ve uyarıcı konuşmasını görünce, Miçotakis Hükümetinin kışkırtıcı siyasetine dair bizim yorum yapmamıza gerek kalmadığını düşündüm… Yunan milletvekili Kleon Grigoriadis, parlamentoda Yunan hükümetine yönelik öğüt niteliğinde sözler kullandı. Hükümeti, ülkeyi dev bir ABD üssüne dönüştürmekle suçlayan Grigoriadis, Türk Kurtuluş Savaşı'nda Yunanların İzmir'de denize dökülmesini örnek verdi. O dönemde ülkesinin büyük güçler tarafından kullanıldığını anımsatan Grigoriadis, ABD'nin şu an aynı yöntemi uyguladığını vurgulayarak, "Yaşadığımız zaman dilimi, bizim tarihten iyi ders almamızı gerektiriyor" dedi.

“Mera 25 Partisi” milletvekili Grigoriadis, Yunanistan Parlamentosu'nda yaptığı bu konuşmada, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetini, izlediği dış politika nedeniyle ağır şekilde eleştirdi. Basında Türkiye ile savaşın kapıda olduğuna dair bir hava yaratıldığını belirten Grigoriadis, "Oysa şu an Türk askerler değil, Amerikalı askerler Girit'te, Dedeağaç'ta, Larisa'da… Amerikan askerleri SYRIZA'nın eski yoldaşlarının, ABD'ye bıraktığı diğer bölgelerde geziniyorlar. Şunu net söyleyelim: Şu an Yunanistan, devasa bir ABD üssüne dönüştü" ifadesini kullandı.

Grigoriadis, Türkiye ile savaş algısı oluşturulmasının Yunan vatandaşlarının korkutulması amacı taşıdığını ve böylece Yunanistan'ın ABD üssüne dönüştürülmesinin kabul edilebilir olması için yapıldığını savundu. Yunan halkının tarihten ders alması gerektiğini belirten Grigoriadis, "Tarih der ki; ‘büyük güçler, küçük güçleri alet eder, yol açılabilecek acıları önemsemeksizin kendi çıkarları için kullanır” dedi.

Grigoriadis’in şu açıklamaları çok önemli: “1922'de olduğu gibi yine kullanılıyoruz. Büyük güçler, o dönem Osmanlı egemenliğinde olan Orta Doğu'daki petrol bölgelerine, direniş olmaksızın ellerini kolayca uzatabilmeleri için Yunanistan'ı, Kemal'in (Atatürk) yeni Türklerine karşı dikkat dağıtıcı bir güç olarak kabaca kullanmıştı. Şimdi de bizi, işe yarar akılsızlar olarak kullanıyorlar. Yaşadığımız zaman dilimi, bizim bu dersi iyi almamızı gerektiriyor."

***

Yunan milletvekilinin gerçekçi ve analitik değerlendirmeleri ülkesinin Başbakanı Miçotakis’in yeni oyunlar peşinde olan emperyalizmin tayfalığına soyunduğuna parmak basıyor… Tayfa “miço” demektir, Miçotakis’in adıyla müsemma… Bay Miço’ya 1922 Anadolu hezimetinden sonra dönemin serüvenci Yunan yetkililerinin başlarına neler geldiğini anımsatmamak o Yunan milletvekilinin konuşmasındaki tek eksikliktir… Küçük Asya felaketinin askeri sorumluları Atina’da kurşuna dizilirken, siyasal sorumluları da idam sehpasına gönderilmişlerdi… Aman yazık olmasın yakışıklı Miço’ya!