Dr. Ziya Öztürkler'den manidar paylaşım

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt milletvekili adayı Dr. Ziya Öztürkler sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu.

Öztürkler şunları yazdı;

Üzülüyorum ama seviniyorum da…

Girmiş olduğum milletvekilliği yarışında karşılaştığım insanların ne kadar temiz ve ne kadar saf duygulara sahip olduğunu bizzat gözlerimle görebilme şansına sahip oldum.

Bizim insanımız gerçekten saf ve temiz!

Ha içlerinde ‘hinlik’ gidenler de yok mu? Var!

Ama genelimizin kalbi de ruhu da pırıl pırıl!

Gelelim konumuza, bu güzel insanların yaşadığı bu coğrafyada siyaset denilen kurum maalesef insanlarımızın kalbi ve ruhu kadar temiz değil!

Herşey gibi siyasette de ‘maddi çıkarlar’ ön plana çıkarılmış durumda!

Kurulan ve yaratılan mevcut düzen, bazı insanlarımızın 3 kuruşa muhtaç edilip sonrasında da 5 kuruş karşılığında satın alınmasına yer etmiş bu ülkede!

Şahit oluyor, üzülüyor ve bu sistem artık değişmeli diyorum!

Ve siz,

bizlere oy verecek olan vatandaşlarımızdan adayların kişiliklerine, yeterliliklerine, yetkinliklerine, donanımlarına göre oy vermenizi rica ediyorum.

“ben bu adayı seçeyim de bu seçilirse kendi şahsıma şunu alırım bunu alırım” düşüncesiyle değil de, “bu aday gerçekten bu ülkeye bir şeyler katabilir” düşüncesi ile hareket etmek, bu ülke için çok daha sağlıklı çok daha gelecek vadeden bir biçim olmaz mı?

Evet, belki Ziya Öztürklerin dağıtacak parası yok, ama Ziya Öztürklerin bugüne kadar biriktirdiği tecrübelerini halkıyla paylaşacak hedefleri var!

Elbette ki, bu paylaşımım tüm adaylar için değil ama gözlemlediğim odur ki, insanlarımızdan oy alabilmek için her türlü yol deneniyor!

Evet ihtiyaçlı olan insanlarımız bu verilen çayları, iaşeleri alıp kabul ediyor ama bilinmelidir ki, bu şekilde oy alınmaz!

Artık bu halk, değişim ve hizmet bekliyorsa,bu zihniyetten uzaklaşmalı ve kendine, çoluğuna çocuğuna geleceğine katkı koyabilecek adaylara yönelmelidir.

Dediğim gibi benim ne çay, ne bisküvi, ne tavuk alıp dağıtacak param yok! Açıkçası bu şekilde gelecek olan oy’a eyvallahım da yok!

Bende olan;

bu ülkeye, bu ülke insanına birikim ve tecrübelerimi aktarmak ve bu ülke insanı için nokta kadar da olsa katkı koyabilme gayesi…

Umarım sizlerle bu minvalde buluşur ve kirlenmeye yüz tutmuş bu siyasetin temizlenmesi için hep birlikte adım atarız.

Ha baktım olmadı, sağlık olsun der, ülkem için, ülküm için, hedeflerim için çalışmalarıma devam ederim…

İyi ki varsınız ve iyi ki bu yolda birlikteyiz…