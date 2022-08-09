Dr. Hasan Birtan'a sosyal medyadan teşekkür etti

Ülkemizin tanınmış kalp ve damar cerrahlarından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Başyardımcısı Dr. Hasan Birtan büyülü dokunuşlarla hastalarına şifa dağıtmaya devam ediyor.

Azerbaycan asıllı Rus ve KKTC vatandaşı Piyanist Rauf Kasimov da kendisini Dr. Hasan Birtan’a ve ekibine emanet etti.

Başarılı bir kalp operasyonu geçiren ve 3 günde ayağa kalkan Piyanist Rauf Kasimov, Dr. Hasan Birtan’a, teşhis ve tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan hekim kadrosuna, sağlık çalışanlarına ve kan bağışçılarına teşekkür etti.