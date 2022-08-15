Dövizde Sonbahar aylarına dikkat!

ALBANK Genel Müdürü Ahmet Melih Karavelioğlu, "erkesin kafasında şu anda, sonbahar aylarında Türkiye’de bir kur atağı tekrar yaşanır mı sorusu var. Maalesef Türkiye ekonomisinde bu kuşkuları haklı çıkaracak bazı temel makro göstergeler de mevcut. Bunların en başında TC Merkez Bankası döviz rezervleri geliyor ki swaplar, yani emanet paralar,hariç döviz rezervlerine baktığımızda burada durum çok iç açıcı değil. Rezervler yaklaşık 60 milyar dolar ekside" dedi

Karavelioğlu açıklamalarına şöyle devam etti;

Bunun iki temel nedeni var. Birincisi cari işlemler açığının büyüyerek devam etmesi. Çok kabaca tarif edersek Cari İşlemler Açığı; döviz girdisi ile döviz çıkışı arasındaki fark demek. Türkiye aramalı ithal eden bir ülke yani ihracat yapmak için hammade ithal eden bir ülke. Türkiye’nin ihracatı arttıkça yapmış olduğu ithalat da artıyor. Üretim için kullandığı enerjiyi de yurtdışından ithal etmek zorunda yani doğal gaz ve petrol ithalatı da yapmak zorunda. Ekonomi büyüdükçe bu ihtiyaçlar doğal olarak büyüyor. Yükselen petrol ve doğalgaz fiyatları da maalesef Türkiye ekonomisine yardımcı değil.

EKİM VE KASIM AYINA DİKKAT!

Ekonominin temel kuralı eğer bir mal veya ürün kıtsa talep fazla olur. Şu anda Türkiye’deki makro ekonomik göstergeler cari işlemler açığı nedeniyle dövize olan talebin devam edeceğini, eksi rezervler nedeniyle Merkez Bankası’nın bu açığı karşılamakta zorlanacağını gösteriyor. Özellikle turizm gerlirlerinin de düşeceği Ekim- Kasım aylarında, yani sonbaharda döviz de bir yükseliş olma ihtimali çok yüksek.

REZERVLER HALEN EKSİDE

Türkiye hükümeti bu yükşelişi engelleyebilmek amacıyla önlemler almaya çalışıyor. Rezerv artışı için çeşitli ülkelerle swap anlaşmaları yapılmıştı. Son olarak Rusya’dan alınan 10 Milyar Dolar tutarındaki desteğin Merkez Bankası bilançosunda görüldüğünü ve rezervlerde bir artışa neden olduğunu Cuma günü gördük. Rezervlerin güçlenmesinde kullanılan 10 milyar dolara rağmen rağmen rezervler halen eksi 60.2 Milyar Dolar olarak açıklandı. Alınan ve alınacak önlemlerin dövizin yükselişini durdurmada yeterli olup olmayacağını hep birlikte izleyerek göreceğiz.