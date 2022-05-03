Döviz yükseldi araç satışları düştü!

Araç satıcıları şartların iyileştirilmemesi halinde araç satışlarının daha da gerileyeceği görüşünde…

Pandemi ve ekonomik kriz yeni araç üretiminde düşüş yaşanmasına neden oldu.... Halk böyle iken vatandaşlar ikinci el araçlara yöneliyor..

Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçıları Birliği Başkanı Mehmet Tatar, konteynerlere ödenen fiyatların araç fiyatlarının artmasındaki en önemli faktör olduğunu belirtti.

“Özellikle son iki yılda dövizin inanılmaz yükselişi ve pandemiden dolayı yeterli yeni araç üretilmemesinden kaynaklı ikinci el araç fiyatlarının artması ve de yeni araç üretilmeyince ikinci ele rağbet artıyor dolayısıyla bütün dünyada fiyat artışı oluyor. Taşımacılık bizi en fazla etkileyen faktörlerden bir tanesi.pandemiye kadar Mağusa’dan Japonya’ya kadar bir konteynere 2750 -2800 Dolar ödüyorduk. Bu konteyner dörtlü veya beşli olabiliyordu. Araçlarımızın maliyetlerini çıkarırken her bir araca 550 – 600 dolar bir maliyet hesaplaması yapıyorduk. Ama şu anda maalesef konteynere ödediğimiz fiyatı bir araç için kullanıyoruz.”.



Mehmet Tatar, ülkede alım gücünün düşmesi nedeniyle ekonomik sınıfta olan ve daha çok talep gören Japon araçlarının satışında dahi ciddi azalma olduğunu ifade etti.

“Alım gücünün düşmesi çünkü Japon sektöründe özellikle daha fazla ekonomik sınıfta olan araçlar 8 bin ile 14 Bin sterlin arasında. Kamu sektörü veya özel sektör çalışanlarının daha çok rağbet ettiği ekonomik sınıftaki araçların satışında ciddi bir azalma var. Ağırlıklı olarak plakalı araçlara talep var ama plakalı araçlar da inanılmaz fiyatlara çıktı. 3 bin sterline yani karşılığı 60 bin TL olan bir aracı bugün 85-90 bin TL’ye alabiliyorsunuz. Yani onlar da otomatik olarak arttı çünkü bu bir arz talep meselesi, oraya talep olduğu sürece fiyatlar yükseliyor”.

MASİB Başkanı Tatar, araç piyasasının rahatlatılması için yapılması gerekenleri de anlattı.

“KDV indirimi bunların başında geliyor. Çünkü bugün bir KDV indirimi yapılırsa aşağı yukarı her araçta 700-800 Sterlin daha büyük araçlarda bin kusur bin beş yüz sterline kadar fark ediyor bu da maliyetlere yansıyor dolayısıyla maliyet düştüğünde satış artacak satış arttığında da hazineye bir para girecek. Yani ben bugün iddia ediyorum ikinci el sektörü arabalar hazinenin büyük bir kaynağını oluşturuyor. Ciddi bir para akışı var oraya. Navlunun da bir formülize edilmesi lazım nasıl ki bazı konularda kanun hükmünde kararname çıkarabiliyorlar devletin gelirleri de gerilememek koşuluyla yapılabilecek çok şey var. Fon var, KDV var navlunlar var bunlar üzerinde başarılı olacağız diye düşünüyorum”.

Araç satıcısı Mustafa Üstüner de ekonomik kriz nedeniyle en fazla konut ve araç sektörünün etkilendiği görüşün dile getirdi.

“Bizim sektörümüz yurtdışından ithalatla oluyor. İthalatla olduğu içinde en fazla dövizin yükselişi ve konteyner taşımacılığının dünyada yüzde beşyüzlere varan artışla zamlanması. Bu artışlarla gelen araçların gümrüklerinde de artı bir zamlanma oluyor. En ucuz ithal araçlarımızın bile en az iki bin iki bin beşyüz sterlinlik bir yükselişi olmuştur. Bu rakam araba değerlendik sonra daha da yukarıya çıkıyor”.



Satışların döviz üzerinden olmasının vatandaşları da olumsuz yansıdığını dile getiren Üstüner, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle de en ekonomik araç türlerinin aranmaya başladığını söyledi.

“İnsanlarımız da etkileniyor çünkü satışlar dövizle oluyor ama insanlarımızın geliri TL. bu durumda herkes eksiye gidiyor. Araç satışları ciddi şekilde etkilendi. Hep en ucuz en ekonomik araç türleri aranmaya başlandı. Ekonomik araç aranmasının sebeplerinden bir tanesi de akaryakıt fiyatlarındaki artış”.

Sektörü canlandırmak için kendilerinin tek yapabileceği şeyin en düşük kar marjı ile çalışmak olduğunu ifade eden Üstüner, devletin de KDV’de veya fonlarda indirim yapmasının sektörü bir nebze rahatlatabileceği görüşünü ortaya koydu.

“Bizim beklentimiz devletin de bu işe bir el atması. Daha önce olduğu gibi ya KDV’de bir indirim olur veya fonlarda bir düşüş olur bunlara benzer bir indirim yapılırsa zamların tümünü karşılamaz ama en azından insanları harekete sevk edecek bir indirim söz konusu olunca alma niyeti olanlar gecikmeden gelecek olan cüzi indirimle bir harekete geçeceğine inanırız”

Kaynak:BRT