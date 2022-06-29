Dostluk Grubu Heyeti Ankara’da Binali Yıldırım İle Görüştü

Cumhuriyet Meclisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) davetiyle gerçekleştirdiği Ankara temasları devam ediyor.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay Başkanlığındaki heyet, bu kapsamda Adalet ve Kalkınma Partisi’ni ziyaret ederek partinin Genel Başkan Vekili İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

Heyet üyeleri ziyarette Yıldırım’a KKTC’de yaşanan sorunlar ve son siyasi gelişmeler ile ilgili bilgiler verdiler.

TBMM DIŞİLİŞKİLER KOMİSYONU İLE TOPLANTI

Canaltay başkanlığındaki heyet ayrıca TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi.

Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve heyet üyeleri ile bir araya gelen dostluk grubu, KKTC Meclisi ve milletvekillerinin uluslararası temsiliyetleri konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Canaltay Başkanlığındaki heyette UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Fırtına Karanfil, CTP Milletvekili Erkut Şahali, HP Milletvekili Jale Refik Rogers ve YDP Milletvekili Talip Atalay bulunuyor.