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Dolar, sterlin, euro ne kadar?

Dolar, sterlin, euro ne kadar?
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“Partimiz bu kurultaydan güçlenerek çıkacaktır”
“Partimiz bu kurultaydan güçlenerek çıkacaktır”
  1. KKTC

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