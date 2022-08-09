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Dolar, sterlin, euro ne kadar?

Dolar, sterlin, euro ne kadar?
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Türkiye'de akaryakıta üç günde ikinci indirim!
Türkiye'de akaryakıta üç günde ikinci indirim!
  1. Türkiye

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