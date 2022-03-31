Doğu Akdeniz'deki enerjinin önemi daha da arttı!

Haravgi ve diğer gazeteler, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, Rusya’nın Ukrayna işgali sebebiyle Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın kazandığı öneme değinen bir açıklamada bulunduğunu yazdılar.

Gazeteye göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna işgalinin, Avrupa’nın enerji alanındaki ihtiyaçları için alternatiflerinin gerekliliğini ve bu çerçevede Doğu Akdeniz’in önemini yeniden kazandığına vurgu yaptı.

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır’ın bölgenin yeni enerji haritasında başrolleri üstlendiklerini de iddia eden Sözcü, East Med boru hattı konusunda ülkesinin tutumunu değiştirip değiştirmediği yönündeki bir soruya ise, ülkesinin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşınması ve elektrik kabloları döşenmesi projelerini desteklemeyi sürdürdüğü yanıtını verdi.

Sözcü, Yunanistan ile Mısır’ın elektrik enerjisinin bağlanması ve Güney Kıbrıs ile İsrail’in elektrik şebekelerini Avrupa’ya bağlayacak EuroAsia projesi gibi, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’nun temiz enerjisinin Avrupa’ya taşınmasını öngören projelere bağlı kalmayı sürdürdüklerini vurguladı.

Pilidu açıklamayı yorumladı

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün bu açıklamasını yorumladığını, Mısır ile İsrailli mekvidaşlarıyla gerçekleştireceği temasları hatırlattığını yazdı.

Gazete, Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan gelişmelerin Güney Kıbrıs’ın enerji kalkınma programını olumlu etkilediği yorumunda bulunurken, Pilidu’nun ise dün konuya ilişkin açıklamasında, Mısırlı mevkidaşıyla hali hazırda görüşmeler gerçekleştirdiğini, nisan ayında ise İsrailli mevkidaşıyla görüşeceğini açıkladığını aktardı.

Habere göre Pilidu açıklamasında, Mısırlı bakanın, gerekli işbirlikleri sağlanması adına AB ve komşu ülkelerle temaslarını sürdürdüğünü, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren şirketlerin ise, bu işbirliğinden Güney Kıbrıs’ın en üst düzeyde faydalanabilmesi adına işbirliği yolları aradıklarını belirtti.