Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi, GAÜ COO’SU Olarak Göreve Başladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), yükseköğretimde 50’inci yılına doğru ilerlerken, her geçen gün kalitesini bir üst seviyeye taşımaya devam ediyor.

Uzun yıllar GAÜ Akademik ve idari kadro bünyesinde görev yapan, KKTC’nin tanınmış ve başarılı Akademisyen ve Ekonomisti Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi, GAÜ Senatosunun almış olduğu karar ile GAÜ COO (Operasyon Direktörü) görevine getirildi.

Doç. Dr. Hüdaverdi, GAÜ bünyesinde ilk çalışmaya başladığı yıllarda akademik kadrosunda görev alırken, sonraki yıllarda; GAÜ Sürekli Eğitim Merkezi Direktörlüğü ve GAÜ Genel Sekreterliği, Rektör Yardımcılığı ve Yöneticiler Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmişti.

Yeni görevi ile ilgili açıklamada bulunan GAÜ COO’su Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi şunları söyledi;

Doç. Dr. Hüdaverdi: “GAÜ, alt yapısını tamamlamış ve üst yapı noktasında da geleceğe iyi hazırlanan bir üniversite”

“GAÜ; alt yapısını tamamlamış, üst yapı noktasında da geleceğe iyi hazırlanan bir üniversite konumunda. Şu anda üniversitelerin, geleceğin eğitim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni bir vizyonu ortaya koyması gerekiyor. Biz de takım olarak, üniversite olarak, gerek akademik gerek idari anlamda bu süreci daha hızlı bir şekilde; tecrübe ile teknolojiyi birleştirerek yürümek için göreve geldik. Dolayısı ile bundan sonraki süreç bizim için geleceğin ihtiyaçlarına yönelik; vizyonu, bugünün öngörüsü, tecrübesi, kadroları ile çok daha hızlı hareket edebilen bir süreci başlatmak için görevimizin başındayız.

“KKTC’de Yüksek öğrenimin geleceğini birlikte inşa edeceğiz”

GAÜ’nün beş yıllık bir süreç içerisinde yapacağı atılımlara değinen Doç. Dr. Hüdaverdi, “37 yılını dolduran üniversitemiz; tecrübesi, donanımı ve alt yapısını ile güncel ihtiyaçlara hizmet edebilecek şekildedir. Üst yapıda bizim büyük projelerimiz olacaktır. Örneğin; hastane. Halka hizmet noktasında hangi alanları üniversite ile birlikte geleceğe taşıyabiliriz. Sadece bizim üniversitemiz için değil. Proje ortaklıkları ile geliştirilebilecek yeni bir süreçtir. Özelde Girne Bölgesine, genelde KKTC ekonomisine katkı sağlayabilecek yeni yatırımları kendi kampüs bünyemizde veya kampüsümüzün dışında yine bizlere ait olan, bizlerle birlikte hareket eden projelerle büyümeyi hedefliyoruz.” Dedi.

Hüdaverdi son olarak “Yeni istihdam, yeni meslekler, yeni programlar, geleceğin ihtiyaç duyacağı eğitimi; güncel koşulları harekete geçirmeyi hedefliyoruz ve kararlıyız. KKTC’de Yüksek öğrenimin geleceğini birlikte inşa edeceğiz.” diyerek sözlerine son verdi.