Dizdarlı: Biz kendimizi koruyalım

Dizdarlı paylaşımında şunları söyledi:
UYARIYORUM.
Hastane kapandı . Filasyon gurubu neredeyse yok edildi. Ekipler dağıtıldı. Daha ōnceleri başımızı vura vura yapılan- yaptırılan her sey alınan her tedbir yok edildi. Edinilen deneyim yok sayıldı.Gerekce " covid artık ağır geçmiyor" . Garantisi var mı bu gerekçenin?
Bakanlık açıklama yaptı. " Gerekli tedbirler alınmıştır." Tedbirin ne olduğundan kimsenin haberi yok.
Yok olmaya yūz tutmuş hastalığı yine canlandırmayı basardılar.
Vatandas olarak lutfen dikkatli olalım. Maskemizi takalım. Teması azaltalım. Bayram geliyor . Düğùnler var. El sıkışma ve öpüşme olmasın. Aşılarınızı ihmal etmeyiniz.
Bakanlık beyaz bayrak çekti. Bìz kendimizi koruyalım.