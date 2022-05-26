Devrim Barçın çark etti!

CTP Milletvekili Devrim Barçın, geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu'nda UBP'li vekil Emrah Yeşilırmak ile tartışması üzerine bir açıklama yaptı, "Söz ve eylem hakkımıza asla müdahale ettirmeyeceğiz" dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Salı günü Meclis Genel Kurulu’nda UBP’li vekil Emrah Yeşilırmak ile tartışmasına işaret etti.

Barçın, “Büyüdüğümüz bu kültürde eril bir dil kullanmamak elbette çok zor ve bu konuda hayatın her alanında verdiğimiz mücadeleyi, özeleştiri de yaparak beraber yürütmek de bizim asli görevimiz” dedi.

“Erkeklik üzerinden asla siyasi bir tanımlama yapmadım"

“Partimin ve kendi şahsımın toplumsal cinsiyet eşitliği noktasındaki duruşu bellidir” diyen Barçın, şöyle devam etti:

“Beni tanıyanlar, benim tavırlarımı bilen insanlar, o sözün benim politik bir görüşüm olmadığını, erkeklik üzerinden asla siyasi bir tanımlama yapmadığımı, orada kullandığım bu kelimenin de toplumda yarattığı hassasiyetin ve yanlışlığının farkında olduğumu belirtmek isterim.

Ayrıca şunun da net bir şekilde bilinmesini isterim ki faşiste de faşist demeye, faşist saldırılara karşı da gerek mecliste gerekse sokakta, bedeli ne olursa olsun sonuna kadar direnmeye devam edeceğim.”

“Halkımızla birlikte direnmeye devam edeceğiz"

CTP’li vekil Barçın, “Gayrımeşru faşist UBP-DP-YDP hükümetinin halk düşmanı icraatlarına karşı halkın verdiği temsiliyet görevi ile emekçilerin haklarının budanmasına karşı, alternatif ekonomik çözüm modellerimizi de ortaya koyarak halkımız ile birlikte direnmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Söz ve eylem hakkımıza asla müdahale ettirmeyeceğiz” diyen Barçın, “Biz CTP olarak hiçbir zaman saldırmayız ve şiddeti de desteklemeyiz. Ama faşist saldırı da varsa savunma hakkımızı kullanıp, direnmeyi de iyi biliriz” dedi.