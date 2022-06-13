“Desteğimiz her zaman tamdır”

Töre, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Çavuşoğlu kabulde, “Müzakerelerin iki toplum değil iki egemen devlet arasında olacağını bir kere daha vurgulamak için geldik. BM Genel Sekreteri ile Avrupa Birliği dahil tüm muhataplara bunları anlatıyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda bugün 14.15 sıralarında gerçekleşen kabulde, Meclis Başkan Yardımcısı CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, Meclis İdare Amiri UBP milletvekili Yasemi Öztürk, Meclis Başkanlık Divan üyesi UBP milletvekilleri Alişan Şan, Hasan Küçük ile CTP milletvekilleri Devrim Barçın, Şifa Çolakoğlu, Cumhuriyet Meclisi’ni Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nde (AKPA) temsil eden CTP milletvekili Armağan Candan ile UBP milletvekili Özdemir Berova bulundu.

Dışişleri Bakanı Ertuğrul Hasipoğlu konuk heyete eşlik ederken, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da kabulde yer aldı.

Töre İlk sözü alan Meclis Başkanı Töre, “Özümüz de, öznemiz de milli davamızdır” dedi.

Türkiye’nin milli davada, Doğu Akdeniz’de ve diğer meselelerde yürüttüğü siyaseti, diplomasi çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini ifade eden Töre, “Önemli olan Kıbrıs Türk halkının ve Türk milletinin yüksek menfaatinin ayrı ayrı değil, birlikte düşünülmesidir. Ayrı ayrı düşündüğümüz zaman aramıza tefrika girer, nifak girer… Bu konulara dikkat etmek mecburiyetindeyiz.

Türkiye olmadan Kıbrıs’taki milli davanın ileriye götürülemeyeceğini, Doğu Akdeniz’de milli hak ve menfaatler savunulamayacağını kaydeden Meclis Başkanı Töre, Kıbrıs Türk halkının Türk ordusunun adaya yeniden gelmesini çok beklediğini, bunun için çok gözyaşı döktüğünü belirtti.

“Bir şafak vakti gelen hürriyet ve güvenlik bizim için önemlidir”

Meclis Başkanı Töre, “Türkiye fiili garantörümüz olmasaydı çok daha zor durumlarla karşı karşıya kalabilirdik… Bir şafak vakti gelen hürriyet ve güvenlik bizim için önemlidir. Ebediyen olmasını dileriz” dedi.

Türk ordusunun adadaki varlığının caydırıcı bir güç olduğunu da vurgulayan Zorlu Töre, “Ekonomik, yönden de sosyal yönden de daha güçlü olmalıyız. Bu caydırıcı gücün sadece askeri alanda değil, diplomatik ve ekonomik alanda olması gerekir” şeklinde konuştu.

“Devletimize dört elle sarılmalıyız” diyen Töre, şöyle devam etti:

“Dünya uğraşıyor, Türkiye, Türk ordusu adadan çekilsin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonlandırılsın… Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden vazgeçemeyiz. İki egemenlik, iki devlet çerçevesinde anlaşma arayışı devam ediyor.”

Kıbrıs davasına hizmet edenlere rahmet dileyen Meclis Başkanı Zorlu Töre, Çavuşoğlu’na, “Ülkemize gelmenizi, bize destek, güven ve moral vermenizi her zaman bekliyoruz” dedi.

Çavuşoğlu

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi’nin özellikle Kıbrıs’taki haklı davayı savunmada önemli rolü olduğunu, uluslararası platformlarda KKTC’den bazı milletvekilleriyle birlikte de çalıştıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, “Meclisin önümüzdeki süreçte, haklı, ortak ve milli davamızı savunmada önemli rol üstleneceğine inanıyoruz. Biz de gerekli desteği vereceğiz” dedi.

“Desteğimiz her zaman tamdır”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın önümüzdeki günlerde adaya geleceğini yineleyen Çavuşoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve Kıbrıs halkına desteğimiz her zaman tamdır. Bu süreçte de önümüzdeki süreçte de desteğimizi artırarak sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmesine de değinerek, “Önümüzdeki süreçte atabileceğimiz adımları, KKTC Türkiye ilişkilerini, haklı davamızı uluslararası platformumda savunma, KKTC’nin yurtdışındaki misyonlarını güçlendirme için yapılabilecekleri, vize dahil birçok konuda yapabileceğimiz işleri değerlendirdik” dedi.

“İnşallah aralık ayında Özbekistan’daki zirvede KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğini karara bağlayacağız"

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyelik için başvurduğunu belirten Mevlüt Çavuşoğlu, “Çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Bir sorun görmüyoruz… İnşallah aralık ayında Özbekistan’daki zirvede bunu da karara bağlayacağız” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2022, 21:44