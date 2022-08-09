Denktaş'lar Hun-Türk Kurultayı’na KKTC delegesi olarak davet edildi

Macaristan’ın Bugaç kentinde 12-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan ve Macaristan Meclis Başkan Yardımcısı Lezsak Sandor’un onur konuğu olduğu kurultaya başta Türkiye, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan olmak üzere tüm dünyadan Türk dünyasını temsil eden önemli isimler katılacak.

Macar Turan Vakfı tarafından bu yıl 8.cisi düzenlenen kurultaya KKTC’yi temsilen katılacak olan heyetin birçok üst düzey temas yapması bekleniyor. 11 Ağustos günü Macaristan Parlamentosu’na bir de ziyaret gerçekleştirecek heyet, 15 Ağustos günü adaya dönecek.