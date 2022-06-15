“Değişiklik Mahkemelerin resmi sitesinde mevcut”

Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği, Ceza Yasası’nda 2007 yılında yapılan değişikliğin "Yüksek Mahkeme’nin resmi internet sitesindeki yasa metninde bulunmadığı" yönündeki açıklamaların doğru olmadığını belirtti.

Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, “14 Haziran 2022 tarihinde bazı haber sitelerinde, Fasıl 154 Ceza Yasası’nda 2007 yılında yapılan değişikliğin, www.mahkemeler.net sitemizdeki yasa metninde bulunmadığı yönünde açıklamalar yer almıştır. Mahkemelerin www.mahkemeler.net resmi sitesindeki Fasıl 154 Ceza Yasası’nda 41/2007 sayılı (Değişiklik) Yasası ile getirilen değişikliklerin mecvut olduğu, Yasa’nın sitede güncel halde yer aldığı kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.