Cumhuriyet meclisinde başkanlık seçimi yapılıyor

Cumhuriyet Meclisi Ceyhun Birinci başkanlığında toplandı. Meclis Başkanı seçimi için şu an kapalı oylama yapılıyor. Başkanlık seçiminde tek aday Ulusal Birlik Partisi'nde Meclis Başkan adayı Zorlu Töre...

Töre’nin Meclis Başkanı seçilebilmesi için 26 vekilden onay alması gerekiyor. Meclis iç tüzüğüne göre; Meclis Başkanı adayı olan kişinin 26 sayısına ulaşamaması halinde seçim ertelenecek.

Meclisin bugünkü oturumuna, babası vefat eden Olgun Amcaoğlu mazaretli olduğu için katılamadı.

Meclis Başkanı UBP, Meclis Başkan Yardımcısı ise CTP’den olacak.

Öte yandan Meclis Genel Kurulu'nda görevlendirmeler yapıldı.

Genel Kurul’da AKPA toplantılarına UBP Milletvekili Özdemir Berova ile CTP Milletvekili Armağan Candan’ın katılması oy birliğiyle kabul edildi.

Avrupa Parlamentosu’nda görevlendirilecek sürekli heyet üyeleri ise oybirliğiyle UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek ile CTP Milletvekili Fikri Toros oldu.