Cumhurbaşkanlığı’ndan Tufan Erhürman’a yanıt!

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu tarafından Ulusal Birlik Partisi ( UBP) Parti Meclisi’nin (PM) oy birliği ile Ünal Üstel’i hükümeti kurmakla yetkilendirilmesi üzerine yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Ülkenin içerisinden geçmekte olduğu olağanüstü koşullarda, ülke siyasetinde istikrarın yeniden vuku bulması bağlamında sorumluluk bilinciyle alınan bir karar olmuştur” denildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın açıklamalarına da işaret edilerek, şöyle devam edildi:

“CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın, siyasi bir çözümlemede bulunmadan tamamen Cumhurbaşkanı Tatar’ı itibarsızlaştırma gailesiyle yapıldığını düşündüğümüz, toplumsal çıkara hizmet etmeyen iddia ve suçlamaları, küçük siyasi çıkarların toplumsal çıkarların üzerinde tutulmaması gerektiğini bir kere daha bizlere hatırlatmıştır. Yaşanan sürecin hukuka uygun lakin “meşru” olmadığını, ortada bir meşruiyet sorunu olduğunu öne süren Tufan Erhürman’ın siyasi kimliğini bir kenara bırakarak olaya hukuk akademisyeni zaviyesinden bakması durumunda, meşruiyet kavramının yasaya uygunluk ve yasallık anlamına geldiğini göreceğini belirtmekte, ülke siyaseti ve halkımızın geleceği adına büyük fayda görüyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak yeni hükümetin oluşumuyla ilgili Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerle geçtiğimiz hafta içerisinde istişarede bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu ile de görüşmesine müteakip, Anayasa’nın 106. maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel’i, yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesinin arından, UBP Parti Meclisi’nin bugün oy birliğiyle Ünal Üstel’i, hükümeti kurmakla yetkilendirmesi; ülkenin içerisinden geçmekte olduğu olağanüstü koşullarda, ülke siyasetinde istikrarın yeniden vuku bulması bağlamında sorumluluk bilinciyle alınan bir karar olmuştur.



Küresel ölçekte yaşanan ekonomik krizin ülkemize olumsuz etkilerinin azımsanamayacak oranda olduğu bir ortamda, halkımızın beklediği hizmete odaklanarak yapısal sorunlara çözümler üretmek; halkımızın beklediği hizmetlere ulaşması ve uzunca süredir yüce meclisin gündeminde olan tasarıların yasalaşması, sorumluluk sahibi her bir siyasetçinin önceliği olmalıdır.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in 30 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada altını çizdiği üzere yetkililerin mevzuata uygun karar vererek erken seçime gerek kalmayacak şekilde adım atması, toplumsal çıkar adına son derece büyük önem arz etmekteydi.

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiye uygun attığı bu adımın, içerisinden geçilmekte olan olağanüstü koşulları dikkate alarak ülke çıkarlarını ve toplumsal birliği gözeterek gerçekleştiğini yinelemekte fayda görüyor, içerisinden geçmekte olduğumuz sürecin bazı kişisel menfaat ve beklentilerin bir kenara bırakılarak ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tutulmasını emrettiğini bir kere daha vurgulamak istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Anayasa’ya bağlı, halkına ve vicdanına sorumluluk ilkesiyle hareket etmeye her koşulda devam edecektir.

Siyaseti sorun çözme makamından ziyade, kaos aracı olarak konumlandıran, kişisel ihtiras, küçük siyasi beklentilerle yapılan bazı talihsiz açıklamalara bu süreçte büyük bir üzüntüyle şahit olunmuştur. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın, siyasi bir çözümlemede bulunmadan tamamen Cumhurbaşkanı Tatar’ı itibarsızlaştırma gailesiyle yapıldığını düşündüğümüz, toplumsal çıkara hizmet etmeyen iddia ve suçlamaları, küçük siyasi çıkarların toplumsal çıkarların üzerinde tutulmaması gerektiğini bir kere daha bizlere hatırlatmıştır.

Yaşanan sürecin hukuka uygun lakin “meşru” olmadığını, ortada bir meşruiyet sorunu olduğunu öne süren Tufan Erhürman’ın siyasi kimliğini bir kenara bırakarak olaya hukuk akademisyeni zaviyesinden bakması durumunda, meşruiyet kavramının yasaya uygunluk ve yasallık anlamına geldiğini göreceğini belirtmekte, ülke siyaseti ve halkımızın geleceği adına büyük fayda görüyoruz.

Halkımızın beklediği ve hak ettiği hizmeti alması, bekleyen yapısal ve güncel tüm sorunların çözümü konusuna Cumhurbaşkanı Tatar’ın geçmişte olduğu gibi bugün de Anayasa’nın kendisine verdiği yetki ışığında gerekli adımları atmaktan imtina etmeyeceğinin altını çizerken, herkesin sorumluluk bilinciyle hareket ederek ülkeye hizmet için gerekli inisiyatifi alması gerektiğini yinelemekte fayda görüyoruz.