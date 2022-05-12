Cumhurbaşkanı Tatar:İmkânlar ölçüsünde hemşirelerin hakları azami derecede korunacaktır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası iş birliğinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Talasemi Konferans Salonu’nda düzenlenen törene katıldı.

Hemşirelerin en zor şartlarda fedakârlık, özveri ve sevgiyle hizmet verdiğini, pandemi döneminde ön cephede görev aldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar; “İnsanlık uğruna yaptığınız çalışmaları kutluyorum. Birlikte hareket etmeniz, idareyle kurduğunuz iletişim size güç veriyor. İnşallah hükümetimiz sizin için gereğini, meclisimiz de gerekirse yasal düzenlemeleri yapacak” dedi.

KKTC’nin imkânları ölçüsünde hemşirelerin haklarının korunması ve beklentilerinin yerine getirilmesi için çareler üretileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bu konunun takipçisi olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19 pandemisinin yavaş yavaş sonuna gelindiğini belirterek Acil Durum Hastanesi’nin diğer sağlık hizmetleri için kullanılacağını ve 500 yataklı hastanenin de tamamlanmasıyla sağlık personelinin daha rahat bir çalışma ortamına sahip olacağını dile getirdi.

Makamların geçici olduğunu da ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; “Biz halkın içinde, sizinle birlikte mücadele eden insanlarız. Sizinle olmaya da devam edeceğiz. Allah devletimize güç versin. İmkânların adil bir şekilde paylaşılması, gereken çarelerin üretilmesi en büyük temennimizdir” şeklinde konuştu.