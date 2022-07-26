Cumhurbaşkanı Tatar’dan Abdülhamid Han Sondaj Gemisine Ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin temasları çerçevesinde Taşucu’nda Abdülhamid Han sondaj gemisi için seyir öncesi ziyaret etti.

Tatar ziyaret sonrası paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı;

Girne’den deniz otobüsü ile geldiğim Taşucu’nda Abdülhamid Han sondaj gemisi için seyir öncesi hazırlıklar sürüyor.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte, Mavi Vatan’daki hak ve çıkarlarımıza sahip çıkma adına yürütülen çalışmalar ve yapılan sismik araştırmalar; büyük bir kararlılıkla devam etmektedir.

12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyetine sahip, helikopter pisti ve son teknoloji ekipmanla donatılan Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın çok yakında faaliyetlerine başlayacak olması, gücümüze güç katacaktır.

Bölgedeki Türk-Yunan dengesi bakımından KKTC’nin bölgede aktif bir rol üstlenmesi ve bölgede çok güçlü bir aktör olan Türkiye’yle yürüttüğümüz ortak faaliyetlerle, KKTC’nin statüsünün çok daha fazla yükseleceğine yürekten inanıyorum.