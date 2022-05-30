Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Tercüman'a böyle bir açıklamam yok

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medyada yayınlanan Kıbrıs Tercüman isimli bir internet gazetesinin ön sayfasında “Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Tercüman’a konuştu: Bak Erhürman ya edebini bil ve sus! Ya da seni bizzat ben sustururum” adı altındaki haber ve manşetteki ifadelerin hiçbirinin kendisine ait olmadığını açıkladı. Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Tatar, “bu ifadelerin hiçbirini ben söylemedim. Benim böyle bir açıklamam yok. İlgili gazetenin tüm mail adreslerine gerekli yalanlama yapılmıştır” dedi.