Cumhurbaşkanı Tatar Değil Muhalefet İstifa Etsin

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi Üyesi Yenal Garabli, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanında olduklarını söyledi. Tatar’ın istifasını isteyenlerin halkın büyük çoğunluğunu temsil etmediğin söyleyen Garabli, “onlar istifa etsin” dedi.

Yazılı açıklama yapan Garabli şunları söyledi;

Ortalık egosu tavan yapmış dışı hoş içi boş insan kaynıyor. Sorsan kendini mükemmel sanıyor. Cumhurbaşkanın işi ekonomiyle uğraşmak değil Kıbrıs meselesinde haklarımızı korumaktır. Bütün dünyayı saran ekonomik krizi herkes biliyor. Bizler toplum olarak üzerimize düşeni ne kadar yapıyoruz? Eğer sorun istifa ile çözülecekse tüm Meclis’i istifa ettirelim. Çözümü bilip de Meclis’te oturan varsa çıksın görevi alsınlar. Ama yakın zamanda gördük ki sadece Ulusal Birlik Partisi bu ateşten gömleği giymiştir. Muhalefetin derdi seçileyim de hafta bir gideyim iki laf söyleyim ne gündem olursa olsundur. Son olarak şu söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar da anavatanımız Türkiye de hakkımızı kimseye yedirmez. Yeter ki biz devletimiz sahip çıkalım. Bu bağlamda Sn Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Birileri istiyor diye halkın % 50’sinden fazlasından oy alan Sn Tatar’ın istifasını isteyenler çok istiyorlarsa kendileri istifa etsinler. Onlar da bizi temsil etmiyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022, 08:43