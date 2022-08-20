Cumhurbaşkanı Tatar'dan duayen fotoğraf sanatçısına sürpriz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ın en eski fotoğraf sanatçılarından Mustafa Mehmet Salih Okay’ı evinde ziyaret etti.

“Foto Diana, Kıbrıs’ın efsane fotoğraf sanatçılarındandır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Foto Diana olarak bilinen ülkenin yaşayan en eski stüdyo fotoğrafçısı Mustafa Mehmet Salih Okay’ın 100’üncü yaş gününü kutlamak amacıyla kendisini evinde ziyaret etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada, M. Mehmet Salih Okay’ın, Kıbrıs’ın efsane fotoğraf sanatçılarından biri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülkeye büyük hizmetleri geçen Foto Diana’nın, tüm Kıbrıs’ta güler yüzü ve samimiyeti ile sevilen, sayılan bir kişi olduğunu dile getirdi. Hizmetlerinin unutulmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, M. Mehmet Salih Okay’ın 100. yaşını kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Büyük Han’a giderek oradaki esnafla sohbet etti.