Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni’ne katılmak üzere Konya'ya gitti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ramada Otel Melikşah Salonu’nda yaklaşık 40 dakika görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede Aliyev’e Kıbrıs konusunda bilgi vererek Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içinde bir politika yürüttüklerini söyledi.

Kabulün son derece samimi bir ortamda gerçekleştiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, iki ülke arasındaki karşılıklı münasebetlerin gelişmesi için değerlendirmelerde bulunulduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, İslami Dayanışma Oyunları’na bundan sonraki yıllarda KKTC sporcularının da katılabilmesini temenni ederek Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’nden dolayı Kıbrıs Türkü’nün büyük bir gurur ve sevinç duyduğunu ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de KKTC sporcularının İslami Dayanışma Oyunları’na katılmasını desteklediğini belirterek Azerbaycan’ın Karabağ savaşı zamanında KKTC halkının desteğini hissettiklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022, 18:13