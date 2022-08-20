Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çağdaş Müzik Derneği ve Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay ve Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre kabuldeki konuşmasına, kendisine yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Çağdaş Müzik Derneği üyelerinin faaliyetlerini her zaman ilgiyle izlediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün sanatına ve kültürüne yapılan katkıları önemsediğini dile getirerek uyum içinde çalışan bütün üyelere teşekkür etti. Halkın sesini dünyaya duyurma açısından da yapılan çalışmaları takdir ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bunun bir ekip işi olduğunu söyledi.

Azerbaycanlı kardeşleriyle de iş birliği içinde çalışmanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, kardeş ülkeler olarak aralarındaki bağların daha da güçlenmesini temenni etti.

“Her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Aynı milletin evlatları olarak bir arada sanatla iç içe olmak ayrı bir gururdur” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Çağdaş Müzik Derneği başkan ve üyelerine, çalışmalarında başarılar dileyerek Azerbaycan halkına da sevgilerini iletti.

Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay da konuşmasında, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.