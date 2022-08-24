CTP’li vekiller kürsü önünde duvar ördü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda konuşma yaptığı sırada süresini geçirmesi üzerine Meclis Başkanı Zorlu Töre bir uyarıda bulundu.

Töre’nin uyarısının ardından Erhürman, konuşmaya devam edeceğini söyledi. İktidar vekilleri Erhürman'ın ‘iç tüzüğü ihlal edildiğini’ savunarak, toplantıyı terk etti.

CTP’li vekillerin tümü kürsü önünde etten bir duvar örerek, Erhürman’a destek oldu. Erhürman ise konuşmasına devam ederek, iktidar vekillerin toplantıdan ayrılmasına tepki gösterdi.

Konuşmasını tamamlayan Erhürman'ın ardından kürsünün önünde bekleyen vekiller, sırayla konuşma yapıyor...

BEROVA VE DERYA ARASINDA GERGİNLİK: "KUKLALAR"

UBP'li vekil Özdemir Berova ile CTP'li vekil Doğuş Derya arasında Meclis Genel Kurulu'nda bir gerginlik çıktı.

Kürsü önünde etten duvar ören CTP'li vekillere "şova devam" diyen Berova'ya yanıt veren Derya, "Şovu yapan sizsiniz, kuklalar" ifadelerini kullandı.

Berova ise Derya'ya "kuklanın kim olduğu bellidir" yorumu yaptı, ardından salonu terk etti.

ÖZDENEFE: "UBP NEREDE?"

Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP'li vekil Fazilet Özdenefe ile Berova arasında bir tartışma daha çıktı.

Özdenefe, Berova'ya "Şovu yapıp bu halkı getirdiğiniz noktadan utanmayıp, bana söz atamazsınız. UBP nerede?" diye sordu.

Özdenefe, "Siz bize değil, Kıbrıs Türk halkına hesap vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası