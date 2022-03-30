CTP eyleme destek verecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) ‘toplumsal yok oluş ve yoksullaşmaya hayır’ eylemine destek vereceğini açıkladı.

CTP basın bürosunun yaptığı açıklama şu şekilde:

“Politikalarıyla halkın alım gücünü günden güne düşüren UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti, halkı yokluğa ve yoksulluğa sürüklemeye devam etmektedir. Ekonominin geliştirilmesiyle ilgili hiçbir politikası olmayan, çare üretemeyen hükümet, elektriğe, akaryakıta, tüpe ve neredeyse tüm temel gıda maddelerine zam yaparak bütçe açıklarını kapatabileceğini zannetmektedir. Çare, ekonomiyi büyütmek ve stabil bir para biriminin muhasebe birimi olarak kullanılmasını sağlamaktır. Önce siyasette, sonra ekonomide istikrar söylemleriyle göreve başlayan hükümet, uygulamalarıyla yoksullukta, adaletsizlikte, hukuksuzlukta istikrar sağlamaya çalışmakla halkın sabrını son noktaya getirmiştir. Bugüne kadar verilen bütün mücadelelerden başarıyla çıkan Kıbrıs Türkler, şimdi de demokrasi, emek ve toplumsal varoluş mücadelesinden başarıyla çıkacaktır. Kıbrıs Türk halkı, ‘Yıkım Koalisyonu’ tarafından sürüklendiği bataklıktan çıkacaktır.



İçinden geçmekte olduğumuz süreç, dayanışmayı ve birlikte mücadele etmeyi gerekli kılmaktadır. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, 1 Nisan 2022 Cuma günü gerçekleştirilecek eyleme ve bu akşam kurulacak zam çadırı eylemine destek vereceğimizi belirtir, tüm Kıbrıslı Türkleri de bu eyleme davet ederiz. O koltuklarda oturmanız ‘tarihin cilvesidir.’ Tarihe, Kıbrıs Türk halkını yok etmek isteyen ve başaramayan hükümet olarak geçeceksiniz.