Covid-19’dan 3 ölüm daha

KKTC'de Covid-19 kaynaklı bugün 3 ölüm daha yaşandı. Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgileye göre,Covid-19'dan 106 yaşındaki Havva Suman, 76 yaşındaki Şener Işıksan ve 100 yaşındaki Pembe Karadağlı yaşamını yitirdi. Pazar günü da Covid-19'dan 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Pazar akşamüstü ve pazartesi sabaha yakın yaşları 66 ile 106 arasında değişen 6 kişi öldü. Hastaların bir kısmı evlerinden ağır gelerek, yoğun bakıma dahi girmedi. Covid-19 vakalarının ülkemizde yeniden artış gösterdiği bugünlerde yaşanan iki günde 6 ölüm büyük üzüntü yarattı. KKTC’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 218’e yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022, 11:42