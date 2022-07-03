Covid-19'a yakalanan Prof. Dr. Füsun Yıldız hastalığın seyrini anlattı

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız Covid-19’a yakalanmasının ardından yaşadığı hastalık tecrübesini sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Yıldız, koronavirüsle geçen ikinci günüyle paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Korona günlükleri 2

Günaydın...

Çok zor geçen bir gecenin ardından gün ışığı insana hiç kaybetmemiz gereken umudun doğmasını sağlıyor... Nasıl hafif geçiyormuş bu korona valla anlayamadim???. Gece adeta bir kabustu, sürekli bir üşüme titreme, geniz akıntısı nedeniyle durmayan bir öksürük ve boğazımi perde gibi tıkayan bir sekresyon... Ayağımı kolumu nereye koyacağımi bilemedigim bir huzursuzluk... Saate her baktığımda ise geçmeyen dakikalar tabii ne olacaksa zaman ilerleyince dedim ya umut... Sabah yastıklarıımi dayayıp denize bakınca hayatın ve sağlığın aslında sağlıklı yaşamanin ne kadar önemli olduğunu bir daha kafama kazıdım.

Demem o ki hastalığın hafifi ağırı yok..Vucut işlevsel ve fonksiyonel olarak çalışmasını çeşitli derecelerde kaybediyor ve bu durum kişiye acı, huzursuzluk veriyorsa, iş gücü kaybına neden oluyorsa her hastalık önemli ve önemsenmeli. AMA EN ONEMLISI HASTA OLMAMAK, CORONAYA YAKALANMAMAK! LÜTFEN MASKELERINIZI TAKMAYI VE TEMIZLIK KURALLARINA UYMAYI IHMAL ETMEYINIZ..

Yüzümü güldüren en önemli şey ise sabah eşimin özenle hazırlayıp kapıma bıraktığı kahvaltı ve siz dostlarimin , arkadaşlarımın sıcacık geçmiş olsun mesaj ve telefonları. Kalın sağlıcakla....