Çok konuşulan kira sözleşmesi ortaya çıktı

Mersinlik yangınının başlangıç noktası, tartışmalı orman arazisinin 2015 yılında, 10 yıllığına kiralandığı ortaya çıktı.

10 yıllık kira bedelinin toplamı ise 39 bin 200 TL olarak belirlendi.

Resmi sözleşmeye göre; ilk 2 yıl için yıllık kira bedeli 2 bin 400 TL olarak belirlendi, bu bedel her yıl arttı.

Kiralama, dönemin Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek ile yine dönemin Orman Dairesi Müdürü İsa Direk imzası ile yapıldı.

Kiralamaya 102 metre kare bina, 907 metre kare “orman arazisi” dahil edildi.

Kiralamayı yapan dönemin Orman Dairesi Müdürü İsa Direk, sözleşme ile ilgili hukuka aykırı bir durum olmadığını söyledi. YENİDÜZEN’e konuşan Direk, “Orman Yasası’nın 6’ıncı maddesi ruhsatlandırma yetkisini ilgili dairenin amirine verildi” dedi. Direk, bu şekilde yapılmış birçok sözleşme olduğunu iddia etti.

Ayşe GÜLER

Mersinlik yangınının başlangıç noktası, tartışmalı orman arazisinin 2015 yılında, 10 yıllığına kiralandığı ortaya çıktı.

YENİDÜZEN, yargıya da yansıyan, H.K’ye yapılan kiralamada, 10 yıllık kira bedeli 39 bin 200 TL olarak belirlendi.

Resmi sözleşmeye göre; ilk 2 yıl için yıllık kira bedeli 2 bin 400 TL olarak belirlendi, bu bedel her yıl arttı.

Kiralama, dönemin Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek ile yine dönemin Orman Dairesi Müdürü İsa Direk imzası ile yapıldı.

Kiralamaya 102 metre kare bina, 907 metre kare orman arazisi dahil edildi.

Kiralamayı yapan dönemin Orman Dairesi Müdürü İsa Direk, sözleşme ile ilgili hukuka aykırı bir durum olmadığını söyledi.

Direk: Sözleşmede hukuka aykırı bir durum yok

Kiralamayı yapan dönemin Orman Dairesi Müdürü İsa Direk, sözleşme ile ilgili hukuka aykırı bir durum olmadığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Direk, “Orman Yasası’nın 6’ıncı maddesi ruhsatlandırma yetkisini ilgili dairenin amirine verildi” dedi.

Direk, bu şekilde yapılmış birçok sözleşme olduğuna değindi.

HABER: YENİ DÜZEN