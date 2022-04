Çocuklar, Uluslararası FIRST LEGO Liginde buluştular.

6-10 yaş arası çocukları bir araya getiren FIRST LEGO League Explore fuarları, dünyanın en büyük çocuk organizasyonları arasında yer alıyor. 3 Nisan Pazar günü, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteği ile, ZET Karting Leisure Center ev sahipliğinde, MasterKids ve Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi tarafından organize edilen fuara 29 takım ve 1000’e yakın izleyici katıldı.



Fuara katılan öğrenciler, sağlıklı bir yaşam için hareketliliğin ve sporun önemini gösteren projelerini ve posterlerini gözlemcilere sundular. Fuarda konuşma yapan, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, katılımcılara teşekkür etti. KKTC’de yaşayan çocuk ve gençlere verdikleri desteklerin artarak devam edeceğini bildirdi. Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ise konuşmasında, çocukların ileride seçecekleri kariyerleri ve mesleklerinde başarılı olmak için, genç yaşlarda bilim ile buluşmalarının ne kadar önemli olduğunun altını çizdi, ve bilime olan desteklerinin her zaman süreceğini bildirdi.





Katılımcılar ve ziyaretçiler, bilimin ışığında güzel bir etkinliğe katılırken hazırlanan oyun alanlarında çocuklar eğlenceli vakit geçirdiler.





Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi Kurucu Ortağı Mert Balın “Çocuklar için tasarlanan, dünyanın en büyük bilim fuarlarından biri olarak görülen FIRST LEGO Ligi fuarlarına ev sahipliği yapmaktan ve adamızda yaşayan çocuklara bu imkanı sunabilmekten çok mutluyuz. Bizden yardımlarını esirgemeyen velilerimize, gönüllülerimize, fuar gözlemcilerimize ve destekçilerimize çok teşekkür ederiz, bu etkinliklerin artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”



Alışılagelmiş ‘yarışma’ mantığından uzak duruşu, FIRST LEGO League Explore fuarlarının en güzel özelliklerinden. Festival havasında geçen bu fuarlarda, katılan takımların güçlü yönleri ve verdikleri emek takdir edilir ve her öğrenci bir madalya ile ödüllendirilir. Çocuklar, diğer takımlardaki çocuklarla tanışma ve kaynaşma fırsatı yakalarlar.