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Çocuğunu öyle görünce şoka giren kadını defalarca tokatladı

Sarıyer'deki Kilyos plajında korku dolu anlar yaşandı. Denize giren 5 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Denizden çıkarılan çocuğa kalp masajı yapıldığını gören annesi sinir krizi geçirerek şoka girdi. Anneyi o halde gören başka bir kadın defalarda tokat atıp kendine getirmeye çalışırken, çocuk ise hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldı.

Çocuğunu öyle görünce şoka giren kadını defalarca tokatladı
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Kilyos plajında denize giren 5 yaşındaki çocuk, boğulma tehlikesi geçirince ortalık karıştı. Çocuğuna kalp masajı yapıldığını gören kadın şoka girince, başka bir kadın tarafından defalarca tokatlandı. Müdahale sonrası hayata döndürülen çocuk ise hastaneye kaldırıldı...

KALP MASAJI YAPILDI

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Sarıyer Kilyos plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre denize giren 5 yaşındaki çocuk bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğun su yuttuğunu gören vatandaşların bağırması üzerine gelen can kurtaran, çocuğu denizden çıkarttı. Kuma yatırılan çocuğa can kurtaran ve orada bulunan bir doktor kalp masajı yaptı.

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SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADINI DEFALARCA TOKATLADI

Çocuğun yerde hareketsiz yattığını gören annesi ise koşarak sahile geldi. Çığlık atarak sinir krizi geçiren kadını bir başka kadın şoktan çıkması için defalarca tokatladı. Bir türlü kendine gelmeyen kadın ardından dizlerinin üstüne çöktü.

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AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kalp masajı yapılan çocuk hayata döndürülürken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan korku dolu o anlar ise kameralara yansıdı. Jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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