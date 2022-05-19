Civelek'ten kınama mesajı

Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek” dün bir kesim tarafından organize edilen eylemde açılan provoke edici pankartlar ülkeyi kutuplaşmaya götürmekten başka bir amaca hizmet etmezken, bu pankartlara göz yuman siyasi parti temsilcileri de toplumu ayrıştırmaktan ve germekten çekinmemişlerdir”

Civelek açıklamasında şöyle dedi;

Günümüzde işgal altında olan Ukrayna’nın AB ve NATO’nun varlığına rağmen Türkiye’nin garantörlüğünü resmen istediği bir dönemde “ Türkiye Kıbrıs’tan defol “ denmesi akılla açıklanacak bir durum değildir, ayrıca bu talihsiz eylemin Yunanistan Başbakanı’nın ABD kongresinde yaptığı açıklamaların hemen akabinde olmasını da manidar buluyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği bu önemli günde gençlerimizi tarihi araştırmaya, birbirlerini kıracak söylem ve eylemlerden uzak durmaya davet ediyoruz. Atatürk’ün izinde olan tüm gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramını içtenlikle kutluyoruz.

