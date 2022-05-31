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Cinsel ilişkiye girdiği kadının kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı!

Sosyal medyada cinsel ilişkiye girdiği sırada sevgilisinin kocasına yakalanma korkusuyla pencereden kaçan İspanyol adamın videosu gündem yarattı. Film senaryolarını aratmayan kaçış hikayesinde kadın kocasını oyalarken sevgilisi balkonun parmaklıklarından atladı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği videoda kaçış anları saniye saniye kayıt edildi.

Cinsel ilişkiye girdiği kadının kocasına yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı!
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İspanya’da ismi açıklanmayan bir kadın kocasını aldattığı sırada eşinin eve gelmesiyle beraber büyük bir panik yaşadı. Kocasının sevgilisini fark etmesini istemeyen kadın eşini oyalarken sevgilisi ise balkondan atlayarak kaçmaya başladı. İhanete uğrayan adam karısının sevgilisinin kaçtığın fark ederek onu kovalamaya başladı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

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MİLYONLARCA İZLENDİ

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İspanya’da bir kadını ihanetini gösteren görüntüler sosyal medyada popüler oldu. Milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntülerde kadınla kocasının konuştuğu anlarda sevgilisi olduğu iddia edilen adamın kaçma çabası kameralara yansıdı. Kısa sürede popüler olan görüntülerin kurmaca olduğunu iddia eden sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra video kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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