Çin’den korkutan haber: Langya virüsü salgını çıktı, öldürüyor

Koronavirüs salgınının başladığı Çin’den yine endişe yaratan bir açıklama geldi… Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan Koronavirüs salgınının başladığı Çin’in iki eyaletinde çok ölümcül olan Lagya virüsü tespit edildi.

Bilim insanları ve yetkililer, ülkenin doğusundaki Henan ve Shandong bölgelerinde 35 kişide Langya virüsünün tespit edildiğini duyurdu. Vakaların yüzde 75’inin ölümünden sorumlu olan bir virüsün kökünden gelen Langya virüsünün hayvanlardan insanlara bulaştığına dair bir iddia ortaya atıldı.

İNSANDA 2019’DA TESPİT EDİLDİ

Şu an Çin’de Langya virüsü bulaşan kişiler arasında ölen olmadığı belirtilirken uzmanlar virüsün sivri faregiller türünden insanlara bulaştığını iddia etti. Hastaların çoğunun hastalığı hafif geçirdiği belirtilirken genelde hastaların grip benzeri belirtiler gösterdiği de kaydedildi. Kirpi ve köstebek türü canlılardan bulaşma ihtimali olduğu kaydedilirken bu hastalığın ilk olarak 2019’da insanlarda görüldüğü kayıtlara geçmişti.

Çinli yetkililer hastalığın insandan insana bulaşma ihtimali üzerinde çalışmaları sürdürürken Pekin Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji Enstitüsü’nde görevli bilim insanları New England Journal of Medicine’de yayınlanan araştırmada hastalığın detaylarını paylaştı.

Langya virüsü bulaşanların semptomları ise şu şekilde sıralandı:

– Yüksek ateş

– Halsizlik (yüzde 54’ü)

– Öksürük (yüzde 50’si)

– İştah kaybı (yüzde 50’si)

– Kas ağrısı (yüzde 46’sı)

– Mide bulantısı (yüzde 38’i)

Karaciğer ve böbrek sorunları yaşayanların da olduğu belirtilirken bu virüsün köpek ve keçilerde de olduğu kayıtlara geçti.

Genelde yarasalarda bulunan ölümcül bir patojen olan Nipah virüsüyle aynı aileden gelen Langya virüsü damlacık yoluyla geçiyor.

İlk olarak 1999’da Malezya ve Singapur’da bulunan Nipah virüsüne yakalanan 300 vakanın 100’ü yaşamını yitirmişti.