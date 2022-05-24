Çeler, Girne Belediye başkanlığına aday!

Girne Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu söyleyen Çeler, “Belediye seçimlerine hazırlanıyorum. Hem proje hazırlıkları hem vatandaşla görüşmelerle çalışmalarımı sürdürüyorum” dedi.

Siyasete atılma sebebim Girne belediyesiydi. Aklımdaki hayalimdeki vizyonu ortaya koyabilmek için 2010’da aday olmuştum. Daha sonra Girne’den milletvekili seçildim. Benim için bu bir fırsat oldu. Eğer bu dönem meclise girseydim bırakıp gitmek şuan ki pozisyonun yaratılmasına da sebep verebilirdi ve seçildikten sonra da bırakamazdım” dedi.

Belediyeler reformu

Belediyeler Reformu hakkında konuşan Çeler, “Özellikle UBP’li vekiller, meclis başkanı ve Cumhurbaşkanı ısrarla anayasa yemininden bahsediyorlar. Buradan sayın meclis başkanına çağrı yapmak istiyorum. Her ne kadar reform yapılması gerekli dense de bu seçim yapılmalıdır. Anayasayı delmek diğer tüm yasaların lağvedilmesine neden olmaktır. Anayasayı delmek demek bu saatten sonra sivil itaatsizlik demektir. Eğer namusun ve şerefin üzerine anayasaya bağlı kalacağına yemin ediyorsan bu yeminine sadık kalmak zorundasın. Bence çok ciddi bir konudur. Anayasaya uymamak anayasayı delmek çok ciddi bir şeydir. Yapın seçimi daha sonra da yapın reformu. Tutunacak tek dalımız bu kaldı çünkü. Anayasayı delmek için bin bir bahane uyduruyorlar. Belki anayasa herhangi bir yaptırım içermeyebilir ama ahlaki olarak buna uymak zorundadırlar. Şuan her gün anayasa çiğneniyor. Dört tane batmış belediye birleştiğinde ne olacak? Kurtulacaklar mı yoksa 1 tane batık belediye mi olacak? İçeriğini, işleyişini bilmedikleri bir reform yapmaya çalışıyorlar. Rum tarafı da yaptı bu reformu. 83 milyon Euro kaynak ayırdılar ama bu süreci 8-10 yıla yaydılar. Bu reformla belediyeleri daha fazla batıracaklar ve yerel yönetimleri de tamamen bitirecekler” dedi.