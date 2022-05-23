Çarşamba gününe kadar belli olacak

Yeni hükümet ve milletvekillerine Meclis’te ciddi görevler düştüğünü belirten Töre, komite çalışmaları, mecliste nisap sağlanması ve mecliste alınacak kararları buna örnek gösterdi.

Meclis Başkanı Töre, istikrarın önemine işaret etti ve Meclis çalışmaların bu doğrultuda yapılması gerektiğini kaydetti.

Töre, bu çalışmalara muhalefetin de yardımcı olması gerektiğini söyledi.

“Kurulan hükümet meşrudur, anayasadan kaynaklanan bir hükümettir” diyen Töre, muhalefete saygı duyduğunu ancak, genel başkanın dışında hükümet kurma görevinin yapılmasının ilk kez yaşanmadığını anımsattı.

Töre, Meclis’i terk etmenin de doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti.

Sine-i millet konusunda henüz istifa almadıklarını kaydeden Töre, Çarşamba gününe kadar sürecin belli olacağını söyledi.

Töre, istifanın gelmesi halinde bunu Başkanlık divanının belirleyeceğini ve ardından Genel Kurul’a havale edileceğini anlattı.