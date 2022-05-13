Canan Kaftancıoğlu’na hapis cezası ve siyasi yasak!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

‘Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezaları onandı. ‘Cumhurbaşkanına hakaret' cezası ise 2 yıl 4 aydan 1 yıl 9 aya düşürülerek onandı.

‘Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' ve ‘halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etmek' suçlarının unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

Onanan toplam 4 yıl 11 ay hapis cezası bitene kadar siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu’nun karar sonrası ilk açıklaması şöyle:

HUKUKSUZLUĞUN HEPİMİZE YAŞATTIĞI MAĞDURİYET

“Burada mesele Canan Kaftancıoğlu’na ne ceza verildi, nasıl verildi meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Bundan dolayı merak edeni, arayan soran dostlarıma şunu söylemek isterim ki; biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü sağlayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Şimdi İstanbul’a giderek yine çalışmaya devam edeceğim. Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin. İktidardaki kötülüğü bizler umudu örgütleyerek götüreceğiz. İşte o zaman bu ülkede gerçek adalet ve gerçek hukuk tesis edilmiş olacak.”

KILIÇDAROĞLU: DERHAL YOLA ÇIKIN

Kararın ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından CHP’nin parti teşkilatlarından da peş peşe çağrılar geldi.