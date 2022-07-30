“Çalışma İzinli Olan Asgari Ücretliden Yüzde 8.25 Kesinti Yapılabilir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Milletvekili Devrim Barçın, kişisel sosyal medya hesabından ‘Çalışma Bakanı’na ihbar’ adlı paylaşımında özel sektörde asgari ücretlinin yasanın altında ödendiğini belirtti.

“ÇALIŞMA İZİNLİ OLAN ASGARİ ÜCRETLİDEN YÜZDE 8.25 KESİNTİ YAPILABİLİR””



Barçın, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren net asgari ücret KKTC vatandaşları için 6 bin 90 TL, Çalışma İzinli çalışanlar için ise 6 bin 423 TL olduğunu belirterek, 2008 sonrası çalışma izinlilerin maaşından sadece yüzde 8.25 Sosyal Sigorta prim kesileceğini ve başka bİr kesinti yapılamayacağını söyledi.

“ÇALIŞMA İZİNLİ 50 BİN KİŞİ VAR”

CTP Milletvekili Barçın, ülkede Çalışma İzinli yaklaşık 50 bin kinin olduğunu ifade ederek, emekçilerin yüzde 85’inin yatırımlarının asgari ücretten yapıldığını kaydetti.

“Az önce marketteydim ve 2008 sonrası çalışma izinli bekar kasiyer emekçi dostum 6 bin 90 TL aldığını bu ay ise artış sonrası ise 8 bin 600 TL aldığını söyledi bana ama oysa 6 bin 090 TL yerine 6 bin 423 TL, 8 bin 600 TL yerine ise 8 bin 673 TL alması gerekirdi.” açıklamasında bulundu.

“6 AYDA EMEKÇİLERDEN BİN 998 TL İÇ EDİLDİ”

Devrim Barçın, çalışma izinlilere 6 bin 423 TL ödenmesi gerektiğini belirterek, birçok yerde 6 bin 90 TL ödendiğini ifade etti. Barçın, son 6 ayda asgari ücretlilerden bin 998 TL iç edildiğini kaydetti.

“EMEKÇİLERDEN 73 TL İÇ EDİLDİ”

Barçın paylaşımının devamında bu ay asgari ücretlilerden 73 TL iç edildiğini ve devletin denetim yaptığını belirterek, bunları yapan kişilere prim desteği verildiğini söyledi.

Barçın, bu gibi sorunların yaşanmaması için tek çözümün tüm maaş ödemelerinin banka aracılığı ile yapılması zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Barçın, gerçek maaş üzerinden ödeme ve sigorta yatırımı yapılması sağlanmalı açıklamasında bulundu.