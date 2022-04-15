Çalışma Dairesi'nde bugün grev var

Bazı sendikaların da destek verdiği grev, “Hükümetin toplumu sürüklediği fakirleşme ve yok oluşa ve topluma ait kurumların özelleştirilmesi anlayışına karşı” yapılıyor.

Grev hakkında bugün saat 11.00’de daire önünde basın açıklaması yapılacak.

Grevle ilgili ortak açıklamada, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, KOOP-SEN, BES, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, DAÜ BİR-SEN, BASIN-SEN, GÜÇ-SEN, ÇAĞ-SEN, TIP-İŞ, HÜR-İŞ, KAMU-SEN, DAÜ-SEN, HAK-SEN, MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ, VERGİ-SEN, ADA-SEN, MEMUR-SEN, DEV-İŞ’e bağlı; Devrimci Genel İş, Emek-İş, Petrol-İş, TÜRK-SEN’e bağlı El-Sen, Tel-Sen, TES, KES, Gıda-Sen, Liman-Sen, As-Sen ve HÜR-İŞ’e bağlı; Kamu-İş, Bay-Sen, DAÜ Per-Sen, BASS, Büro-İş’in imzası bulunuyor.