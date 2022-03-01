Çağıner’den Elektrik Zammına Sert Tepki

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı (KITOB) Dimağ Çağıner, Turizmde ve ulaşımda planlama olmayışını ve üst üste gelen zamların ardından, açıklanan elektrik zammını sosyal medya hesabından hükümeti eleştirdi.

Çağıner ” Bu durumda gelin size anahtarları verelim de otelleri siz yönetiniz. Sorunlar çözmek ile sorumlu olanlar bize yük oluyorlar. Hem dışardan ambargo hem içerden ambargo uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

Dimağ Çağıner’in açıklaması şöyle:

Turizm politikası yok, planlama yok, Türkiye den Kıbrıs a ulaşım çok pahalı. Yurt dışından gelen turistlerin 95% i Larnaka dan gelebilmektedir. Girdi maliyetleri her üründe yüzde yüzün üzerinde arttı. En son da beklenen elektrik zammı uygulamaya geçti ve eski ücretin üç katından fazla zam geldi. Bu durumda gelin size anahtarları verelim de otelleri siz yönetiniz. Sorunlar çözmek ile sorumlu olanlar bize yük oluyorlar. Hem dışardan ambargo hem içerden ambargo uygulanıyor.