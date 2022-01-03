Çağ-Sen'den Süresiz Grev Uyarısı

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen), “kooperatifçiliği yok etmeye ve toplu iş sözleşmesi hakkına yönelik saldırılara karşı” örgütlü bulunduğu Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nde Ltd (Li-Koop) 2 saatlik uyarı grevine gitti.

Sendika yetkilileri, 11.00-13.00 saatleri arasındaki grev kapsamında Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı. Çağ-Sen ile Li-Koop Yönetim Kurulu arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin uygulamaya konması talep edilerek, süresiz grev uyarısında bulundu.

Basın açıklamasında, “Toplu Sözleşme Hakkımız, Yedirtmeyiz” pankartı açıldı.

DAVULCU

Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu yaptığı açıklamada, Li-Koop’ta sorunlara çözüm yolunda uyarı grevi noktasına geldiklerini belirterek, iki buçuk yıl öncesinden bugüne Li-Koop’ta yaşananları anlattı.

“Li-Koop’ta yönetimin görevden alındığı ve kayyum atandığı” bir dönem yaşandığını savunan Davulcu, bu süreçte Li-Koop’ta yapılan referandum sonucunda Çağ-Sen’in yine yetkili sendika olduğunu, buna rağmen toplu iş sözleşmesi için görüşme yapılamadığını kaydetti.

Li-Koop’ta iki buçuk yıldır yapılmayan genel kurulun yapıldığını ve yeni bir yönetim kurulu seçildiğini dile getiren Mehmet Davulcu, yeni seçilen yönetim kurulu ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin devam ettirildiğini ve bir sonuca varılarak, 7 Aralık 2021’de toplu iş sözleşmesi imzalandığını söyledi.

Toplu iş sözleşmesi imzalanması sonrasında Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana’nın baskılarının devam ettiğini iddia eden Davulcu, Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinin bir yazı ile toplu iş sözleşmesini onaylamadığını ve yürürlüğe girmesini engellediğini öne sürdü.

“TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ONAYA TABİ BİR AKİT DEĞİL”

Toplu iş sözleşmesinin onaya tabi bir akit olmadığını dile getiren Mehmet Davulcu, “Toplu iş sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ile düzenlenir ve ona bağlı olarak yürürlüğe girer. Yasada, imzalanan toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girmesi için herhangi bir onay merci gösterilmez, tam tersine yasa imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer demektedir” şeklinde konuştu.

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana ve Dana’nın görevden alınmamasına yönelik eleştirilerde bulunan Mehmet Davulcu, Dana ile ilgili sayıştay raporu olduğunu iddia etti.

“Tilkiyi kümese bekçi tayin ettiler” diyen Davulcu, 30 küsur kooperatifin yönetim kurullarının görevden alındığını ileri sürdü.

Li-Koop Yönetim Kurulu’nun görevden alınma gerekçesinin ise Koop-Süt olduğunu öne süren Mehmet Davulcu, yönetimi görevden alarak, Li-Koop’un Koop-Süt’te bulunan temsilcisinin değiştirildiğini belirtti. Davulcu, bu kararla, ihtiyaç olmamasına rağmen Koop-Süt’e partizanca istihdamlar yapıldığını iddia etti.

Çağ-Sen’in imzalanan toplu iş sözleşmesinin arkasında olduğunu ifade eden Mehmet Davulcu, “Biz bu kavgayı sonuna kadar sürdüreceğiz bugün uyarı grevi, yarın süresiz grev” ifadelerini kullandı.

ELCİL

Çağ-Sen’in grevine KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de destek verdi. Elcil, bir sendikanın temel amacının toplu iş sözleşmesi yapmak olduğunu belirterek, bunu engellemenin suç olduğunu söyledi.

Koop-Süt’ün 2 milyon TL zararda olduğunu ileri süren Elcil, halkın, pahalı süt ve süt ürünleri kullanmasının temel sebebinin Koop-Süt’ün batırılması olduğunu ddia etti.

Öte yandan, Devlet Laboratuvarı’nda çıkan yangınla ilgili dosyanın hala poliste olduğunu savunan Elcil, dosyanın savcılığa intikal etmediğini öne sürdü. Elcil, “laboratuvarın yakıldığı” iddialarının söz konusu olduğunu kaydetti.

“Spor Dairesi’ndeki naylon faturalar” konusunun da araştırılması gerektiğini belirten Şener Elcil, “Bu ülkede namuslu insanların, namussuzlar kadar cesur olması lazım” dedi.

BASIN AÇIKLAMASI

Konuşmaların ardından Gülçem Bayraktar, Çağ-Sen üyesi Li-Koop Çalışanları adına hazırlanan basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, hükümete, “toplu iş sözleşmesinin uygulanmaması için Li-Koop Yönetim Kurulu üzerinde oluşturulan yasadışı baskıyı geri çekmesi” çağrısı yapıldı.

Li-Koop Yönetim Kurulu’na da seslenilen açıklamada, “Li-Koop tüm üyelerin ortak malıdır. Hepimizindir… Baskı ve tehditlere karşı birlikte direnmek gerekir. Gelin birlikte direnelim” denildi.

Talebin çok net ve açık olduğu belirtilen açıklamada, toplu iş sözleşmesinin hemen ve harfiyen uygulamaya konması istendi.

“Sabrımız sonsuz değildir. Süresiz grev hakkımızı kullanmak zorunda kalırsak bundan geri durmayacağımızın bilinmesini istiyoruz” ifadeleri kullanılan açıklamada, Li-Koop üyelerine de, “Gerçek güç sizin ellerinizdedir. Lütfen bize sahip çıkınız” mesajı iletildi.