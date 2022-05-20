Büyükelçilik önünde Ayyıldız eylem

Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği önünde bir grup ellerinde Türkiye, KKTC ve Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) bayraklarıyla eylem yaptı.

Grup, Türkiye ve KKTC lehine sloganlar atıp, açıklama yaparken, bir süre önce elçilik önünde Türkiye aleyhinde pankart açanlara tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Buray Büsküvütcü, açılan pankartların Kıbrıs Türk halkının görüşlerini yansıtmadığını, Kıbrıs Türklerinin ana vatanına bağlı olduklarını söyledi.

Büsküvütcü, K ıbrıs’ta işgalci görmek isteyenlerin İngilizlere ve Yunanistan’a bakmasının doğru olacağını da ifade etti.

Sayıları 50 kadar olan göstericilerin eylemi olaysız sona erdi.