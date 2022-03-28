Bütçe açığı Ankara'da masaya yatırıldı

Maliye Bakanı Sunat Atun ve beraberindeki heyet, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüştü.

Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC’li mevkidaşı Atun ve beraberindeki heyetle Hazine ve Maliye Bakanlığında bir araya geldiklerini belirterek, “Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini artırmak amacıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdik.” ifadesini kullandı.

Toplantıda, uluslararası konjonktürdeki gelişmelerin ele alındığı, KKTC ekonomisinin kalkındırılmasına yönelik projelere ilişkin de bilgi alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Maliye Bakanı Sunat Atun, BRT’de yayınlanan 18. Saat programına çevrimiçi katılarak temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Atun, dünya genelinde yaşanan sıkıntılara işaret ederek, KKTC’de de ciddi sıkıntılar olduğunu ciddi desteğe ihtiyaç bulunduğunu aktardı.



Türkiye’de Bakan Nebati ile görüşmesini olumlu geçtiğini ve önemli bir toplantı gerçekleştidiklerini belirten Atun, yüzde 40’lara varan bütçe açığı olduğunu ve kamu maliyesinin 1 buçuk milyar TL ödemesi bulunduğunu belirtti.

Bütçenin sürdürülebirirliğinin önemine işaret eden Atun, Anavatan Türkiye’nin finasal deseteğinin ve ülkede tedbirlerin alınmasının gerektiğini belirtti