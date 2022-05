Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP-DP-YDP Koalisyon hükümetinin güven oylaması öncesinde yapılan bazı eylemlere ve bu eylemlerde Türkiye aleyhinde yapılan birtakım söylemlere işaret ederek, “Bunlar kimler tarafından yönetilmektedir, kimdir bu işlerin arasında çok merak ediyorum. Kıbrıs Türk halkı bür harektleri tasvip etmiyor. Bu işler, başka yerlere çekilmektedir” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim burada bir Devletimiz, Cumhuriyetimiz var… Asırlardır mücadele vermekteyiz. Her halk kendi kendini yönetme hakkına sahip olmak ve bir devlet kurmak ister. Egemenlik, kendi kendini yönetme ve geleceğini kendinin tayin etmesidir. Başkalarının sizi yönetmesine asla kimse sıcak bakmaz, bakmamalıdır da. Ama bu ülkede birtakım olaylar yaşatılmaktadır. İnsanları başka yerlere çekmeye çalışıyorlar, kafalarını karıştırmaya çalışıyorlar” diye konuştu.



-“Bunlar yaşanıyor diye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ödün mü vereceğiz?”

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede bir ekonomik krizin yaşandığının bilincinde olduğunu belirterek, “Tüm dünyada bir kriz vardır. Ukrayna- Rusya meselesi vardır… Üçüncü dünya savaşı belki başlamadı ama üçüncü dünya savaşı kadar ciddi bir durum vardır, çünkü büyük bir stoklama var. Gıda, petrol, gaz fiyatlarında bir artış görüyoruz. Tabii ki bizde bir devalüasyon vardı. Tüm bunlar birleşince bir pahalılık ortaya çıktı. Burada bizim devletimizin yapacak pek bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti’nde de hayat pahalılığı anlamında benzer durumlar var. Güney Kıbrıs’ta da var. Şimdi bunlar yaşanıyor diye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ödün mü vereceğiz?” diye diye sordu.

Cumhurbaşkanı Tatar, meselenin “derin, siyasi konularla ilişkilendirilerek” insanların arasının açılmaya çalışıldığını söyledi.

“Kıbrıs Türkü buna alışmadı. Kıbrıs Türkü, her zaman, siyasi anlamda birbiriyle ters düşebilir, bir birini eleştirebilir ama her zaman sabah kahvesini birlikte içer. Ama şimdi işi oraya getiriyorlar ki, öyle ağır hakaretler ve öyle ağır ithamlar ve laflar söylüyorlar ki, insanları artık bir birine selam vermeyecek pozisyona getirmeye çalışıyorlar. Her türlü hakareti, her küfrü ve lafları sosyal medya aracılığıyla yayıyorlar. Şimdi de hükümet güven oyu alırken, bu taraftan böyle bir eylem ve bir bakıma başka merkezlere ve Ankara’ya mesaj gönderme” ifadelerinde bulundu.

-“Ekonomiyle ilgili hiçbir zaman karamsar olmadım”

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümetin güvenoyu almasının ardından bundan sonra odaklanılması gerekenin; tüm sıkıntılara rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlendirilmesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Ülkede insanların refahını artıracak, ülkenin alt yapısını geliştirecek, daha fazla turistin ve öğrencinin ülkeye gelmesini sağlayacak isek, bütün bunlar Türkiye ile iyi ilişkilerden geçer. Biz, yıllardır, Türkiye’den yatırımlar için destek alıyorduk, ama pandemi döneminde yıllardan sonra ilk kez, bütçe açıklarına, maaş ve maaş benzeri ödemelerin yapılması için de Türkiye’den gerek hibe gerek kredi olarak destek talep ediyoruz. Ama ben inanıyorum ki pandemi sonrasında ve Rusya-Ukrayna savaşı da sona ererse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi eski boyutlarına gelecek ve gelişecek. Turizm, yükseköğrenim, su projesiyle tarımsal faaliyetlerindeki artış ve yurtdışından ülkeye yapılan yatırımlar ekonomiye katkı yapacaktır.”

Tatar, “Kıbrıs’ta çok farklı sektörlerde büyük başarılar olduğunu düşünüyorum. Ekonomiyle ilgili hiçbir zaman karamsar olmadım. Dolayısıyla, ekonomik krize bağlı olarak böyle geçici durumlarda; bütün coğrafyadaki, tarihten gelen siyasi dengeleri sarsacak şekilde siyaset yapılmasını asla kabul etmem, doğru bulmuyorum. O nedenle, herkesin sağduyulu olması lazım. Herkesin kendisine göre kişisel görüşleri olabilir ama yakıp yıkıp dökmeden bir siyaset yapması lazımdır.”

-“Ünal Üstel’in, hükümet ortaklarından tam destek almasını bir başarı olarak görüyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede yeni kurulan UBP-DP-YDP hükümet olduğuna işaret ederek, “29 oy ile güvenoyu alan yeni bir hükümet var. Ünal Üstel’in, hükümet ortaklarından tam destek almasını bir başarı olarak görüyorum. Bu hükümetin performansını birlikte izleyeceğiz. Ümit ederim ki kısa sürede büyük işler başarılar. Belediye reformundan tutundan farklı birtakım çalışmalar vardır. Tüm bunların sonuçlanarak halka hizmet olarak dönmesi en büyük temennimdir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Üstel’in kabinesinin başarılı olacağına olan inancını yineleyerek, yeni hükümete başarılar da diledi.