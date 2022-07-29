“Bugün Ülkemizde, Emek Sömürüsü Hat Safhaya Varmıştır”

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen kongreye, Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri ve çok sayıda üye de katıldı. Kongre’de konuşma gerçekleştiren Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “CTP var yağma yok, kimse bu toplumu uçuruma sürükleyemez, kimse bu toplumu dizlerinin üzerine çökertemez” diye konuştu. Lefkoşa İlçe Başkanı Rıfat Arşehit de yaptığı konuşmada, yerel yönetim seçimlerinde hedeflerinin Lefkoşa’da beşte beş yapmak olduğuna dikkat çekti ve tek eksik belediye olan Lefkoşa Türk Belediyesi’ni de kazanacaklarını vurguladı.

Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu’na seçilen kişiler sırasıyla şu şekilde: Tuğberk Kaya, Reyhan Soyseven, Bengiz Eroğlu, Hülya Batunlu, Zeki Topçu, Çağkan Kabataş, Ali Alp Kolozali, Ulaş Erzen, Haffe Işısal, Osman Çetinsoy.

Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Cezar Oransel, Hasan Uzmaner, Nedret Tümkan, Haluk Mut, Mehmet Çakmak

ERHÜRMAN: KONGRE SON DERECE KRİTİK BİR DÖNEMDE GERÇEKLEŞİYOR

Kongre’nin son derece kritik bir dönemde gerçekleştirildiğine dikkat çeken Erhürman, “CTP olarak kuruluşumuzdan bu yana ne için mücadele ettiysek, neyi savunduysak, ne için bedeller ödediysek, hepsinin çok büyük bir tehlikeyle, çok büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu gördüğümüz günlerden geçiyoruz” dedi. CTP’nin kuruluşundan bu yana, bu adada barış ve çözüm için mücadele ettiğini vurgulayan Erhürman, çözümün adının ise ‘iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon’ olduğunun altını çizdi. İçinde bulunduğumuz dönemde, gerçekçi çözüm modelinden uzağa giden yaklaşımlar olduğunu ifade eden Erhürman, CTP’nin kuruluşundan bugüne, Kıbrıs Türk halkının iradesini savunduğunu belirtti. Erhürman, “CTP, Kıbrıs Türk halkının yönetiminde demokrasiyi savundu. İçinden geçtiğimiz dönemde Kıbrıs Türk halkının iradesi ayaklar altındadır” dedi.

“BUGÜN ÜLKEMİZDE, EMEK SÖMÜRÜSÜ HAT SAFHAYA VARMIŞTIR”

CTP’nin demokrasi idealinin de ciddi tehdit altında olduğunun altını çizen Erhürman, 52 yıldır CTP’nin, özgürlükler ve insan hakları için mücadele ettiğini vurguladı. Kıbrıs Türk halkının, Meclis’ten geçirilmeye çalışılan yasalarla, düşünce özgürlüğünden ve basın özgürlüğünden mahrum bırakılmaya çalışıldığına dikkat çeken Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının emekçi kesiminin ve üreten kesiminin temsilcisi, sözcüsü CTP’dir. Bugün ülkemizde, emek sömürüsü hat safhaya varmıştır. Emeğiyle geçinenler, tarihte olmadığı kadar yoksullaştırılmaktadır. Bilinçli olarak hem yoksullaştırılmakta hem de göçe zorlanmaktadır” diye konuştu. “Ne zaman bu halk kendini tehdit altında hissettiyse, var oluşunu tehlikede gördüyse, gözü de CTP’ye döner, kulağı da CTP’ye döner. Bugün Kıbrıs Türk halkının gözü de kulağı da CTP’dedir” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının var oluşunu sağlayan temel direğin CTP olduğuna vurgu yaptı.

“CTP DİMDİK AYAKTAYSA, KIBRIS TÜRK HALKI DA DİMDİK AYAKTADIR”

Erhürman, “CTP dimdik ayaktaysa, Kıbrıs Türk halkı da dimdik ayaktadır” ifadelerini kullandı. CTP’lilerin, umudunu yitirme lüksü olmadığının altını çizen Erhürman, “Yüreğimizde umudu sıcak tutmaya devam edeceğiz. Biz dimdik ayakta duracağız, Kıbrıs Türk halkı da dimdik durmaya devam edecek” dedi. 23 Ocak 2022 erken Genel Seçimlerinden önce, Kıbrıs Türk halkının, uçurumun kenarında olduğuna vurgu yaptıklarını hatırlatan Tufan Erhürman, söz konusu durumu şimdi herkesin hem beyninde hem de yüreğinde hissettiğini belirtti. Erhürman, “CTP var yağma yok, kimse bu toplumu uçuruma sürükleyemez, kimse bu toplumu dizlerinin üzerine çökertemez” dedi.

“DENENMEMİŞİ DENEMEK İÇİN, CTP’NİN TEK BAŞINA İKTİDARI GELİYOR”

Seçilen ilçe yönetimlerinin önünde en az 3 seçim olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Biri yerel yönetim, diğeri artık ufukta görülen erken genel seçimlerdir. Üçüncüsü de Cumhurbaşkanlığı seçimleridir. Denenmemişi denemek için, CTP’nin tek başına iktidarı geliyor” diye konuştu. Arkalarında 52 senelik deneyim olduğuna vurgu yapan Erhürman, önlerinde ise pırıl pırıl gençlerin olduğunu kaydetti. Tufan Erhürman, “Gençleri göç yollarına düşürenlere, ‘Gençler gitmeyecek, siz gideceksiniz’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı. Geçmiş yönetimde görev alan kişilere teşekkürlerini ileten Erhürman, oluşan yeni yönetime ise başarılar diledi.