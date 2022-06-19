Bugün kahramanlarımızın günü!

Guardian'ın haberine göre Batı Virginia, Fairmont'tan Grace Golden Clayton, 1908'de babaları kutlayan ilk etkinliğin arkasındaki kadındı. Bu olaydan bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce, Aralık 1907'de Monongah Maden Faciası gerçekleşmişti. ABD'nin Monongah kömür madenlerine ait iki ayrı madende 6 Aralık 1907'de grizu ve kömür tozu patlaması yaşanmış ve 361 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerin 250'si babaydı.

Babalarını kaybeden bin çocuğun onuruna Clayton, kilisede bir anma etkinliği için öncülük etti. Clayton, 1896'da vefat eden babasını çok özlemişti, bu yüzden anma etkinliği için doğum gününe en yakın tarih olan 5 Temmuz 1908'i seçti. Clayton'ın girişimi Babalar Günü'nü doğrudan teşvik etmedi. Çünkü anma töreni, Fairmont kasabası dışında çok fazla tanıtılmadı ve bir gün önceden düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamalarının gölgesinde kaldı.

Yine de fikir, ertesi yıl Sonora Smart Dodd'un babaları da anneler gibi onurlandırma arayışına başladığında yeniden ele alındı.

İLK BABALAR GÜNÜ

Babalar Günü tarihte ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlandı. Babalar Günü fikrine öncülük eden kişi Sonora Smart Dood (1882-1978) idi... Babası bir iç savaş gazisiydi. Anneleri doğumda ölünce onu ve 5 kardeşini tek başına büyüttü.

1882'de Arkansas'ta doğan Dodd, altı çocuktan biriydi ve yedi yaşındayken ailesiyle birlikte Washington'a taşındı.

16 yaşındayken, annesi Ellen Victoria Cheek Smart, altıncı çocuğunu doğurduktan sonra yaşamını yitirdi. Bir çiftçi ve İç Savaş gazisi olan babası William Jackson Smart çocukları tek başına büyüttü.