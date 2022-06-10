Bu sektörü öldürüp gömmenize müsaade etmeyeceğiz!

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, "Hükümetten görüşme talebi gelmezse ses getiren eylemler yapacağız" dedi. Topaloğlu gelen akaryakıt zamlarına işaret ederek, taşımacılık sektörünün içinden çıkılmaz bir hal aldığının altını çizdi.

“15 Eylül 2021 tarihinden bugüne kadar akaryakıta yüzde 300 zam yapıldı” diyen Topaloğlu, 15 eylül 2021 tarihinde 6,81 TL olan akaryakıt litre fiyatı bu gün 27 TL’ye ulaştığını belirtti.

Topaloğlu, “Kamu hizmeti veren toplu taşımacıların yolcu, öğrenci, turist ve özel sektör çalışanlarına nasıl bir ücret talep edeceğimizi ve buna nasıl bir çare bulunacağını hükümet edenlere soruyoruz” dedi.

Kamu hizmeti veren toplu taşımacılara gümrüksüz akaryakıt sağlanmasının elzem olduğunu belirten Kar-İş başkanı Topaloğlu, akaryakıta düzenli olarak nasıl artış yapılıyorsa, toplu taşımacılık sektörüne de otomatik olarak katkı veya düzenleme yapılmasının şart olduğunu belirtti.

“Her seferinde hakkımızı eylem ve grevler ile almaktan usandık” diyen Topaloğlu, “Buradan yollara çıkmaktan çekinmediğimizi hatırlatırız. Bunun yanında sektörlerin planlı ve programlı bir şekilde yönetilmesi gerektiğini de hatırlatırız” ifadelerini kullandı.

“Enflasyonun altında eziliyoruz"

Akaryakıtta ortaya çıkan zararımızın yanı sıra araçların yıprandığına, parça fiyatlarının ise arttığına değinen Topaloğlu hem halkın hem de kendilerinin enflasyon altında ezildiğini kaydetti.

Ayrıca toplu taşımacılığın akaryakıt endeksli çalıştığını belirten Topaloğlu, bu ağır zamlar altında toplu taşımacılığın sürdürülemez noktada olduğunu belirtti.